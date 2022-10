La Belgian Space Week prend ses quartiers à l'Unamur

Il y a 30 ans, Dirk Frimout devenait le premier Belge dans l’espace et 10 ans après Frank De Winne réalisait son premier vol spatial. Dans ce contexte, La Belgian Space Week est organisée cette semaine. Il s’agit d’un événe­ment qui met le voy­age spa­tial à l’hon­neur, avec un triple objec­tif: sen­si­bilis­er, intéress­er, et met­tre en lumière les impor­tantes con­tri­bu­tions belges à l’in­dus­trie et à la recher­che spatiales.

Durant la semaine du 17 au 21 octobre 2022, de nombreux événements destinés aux écoles et au grand public seront organisées partout en Wallonie et à Bruxelles.

L’Université de Namur offre l’opportunité à ses étudiants de découvrir l’espace à travers des cours d’astronomie et l’utilisation de l’Observatoire astronomique Antoine Thomas de l’UNamur, un lieu d’observation unique au plein cœur de la capitale wallonne.

Dirk Frimout et Franck Dewinne sont d'ailleurs en visite ce lundi à L'Unamur.

Carine Michiels, la vice-rectrice à la recherche de l'université était l'invité de la matinale de Vivacité Namur.