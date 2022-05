La Belgian Pride enfin de retour ce 21 mai à Bruxelles

Cette année, le thème sera " OPEN ". Un appel à plus d’inclusivité, de respect et d’égalité pour les personnes LGBTQIA+. Le mot d’ordre est donc l’ouverture à l’autre dans le respect et avec son consentement mais aussi à la culture et à la fête !

Rendez-vous dès 13 heures au Mont des Arts. Bruxelles ouvre la saison des Prides européennes. Les organisateurs attendent pas moins de 100.000 personnes qui défileront pour leurs droits et pour célébrer la diversité dans les rues de Bruxelles. Cette année, la Belgian Pride tient plus que jamais à arborer fièrement les couleurs de l’arc-en-ciel. Le festival est ouvert à tou·te·s. Un lieu “open”, safe et inclusif.

Le samedi 21, la Pride Parade animera les rues du centre-ville tandis que le Pride Village accueillera les associations. Des artistes LGBTQIA+ occuperont, quant à eux, la scène du Mont des Arts. Au total, une centaines de partenaires, associations et artistes collaboreront pour faire de cet événement une journée inoubliable.

La Belgian Pride est l’occasion de célébrer la diversité mais aussi de défendre et revendiquer les droits LGBTI+, le tout dans le but de rendre la société plus inclusive et égalitaire. En effet, au-delà de son aspect festif, la Pride est plus que jamais l’occasion de faire valoir les droits et les revendications de la communauté ainsi que de relancer des pistes de réflexions politiques.