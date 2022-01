La BELGIAN MUSIC WEEK sur La RTBF et La Première du 31/01 au 6/02/2022

La Première a choisi Charles :

Charles est auteure, compositrice, interprète. Charlotte Foret en a fait, du chemin, depuis sa victoire à "The Voice Belgique", en 2019 ! C’est désormais sous le nom de Charles, le prénom de son grand-père, que la jeune artiste de 20 ans souhaite se faire appeler. Après avoir dévoilé "Wasted Time", un premier single très prometteur, puis "Far Gone", une chanson qui traite des violences conjugales, Charles vient de livrer "Falling While Rising", un excellent EP de six titres.

En parallèle de sa carrière solo, Charles a également co-écrit et co-composé le titre "The wrong place", avec lequel le groupe Hooverphonic a représenté la Belgique à l’Eurovision.