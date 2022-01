La Belgian Music Week est de retour sur Tipik

Tipik aime les artistes belges ! Ils sont présents tout au long de l’année à la radio, dans notre playlist, à travers les chansons que vous nous demandez chaque jour ou encore en studio lors de lives musicaux exclusifs ! Mais Tipik leur consacrera une semaine spéciale.

Du 31 janvier au 6 février, Tipik, et toutes les radios de RTBF d’ailleurs, feront un focus tout particulier sur les artistes belges. C’est la fameuse Belgian Music Week durant laquelle on se mobilise, pour la deuxième année consécutive, sur les artistes émergents de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Rendez-vous chaque jour entre 16h et 20h pour découvrir l’un d’entre eux. Un nouveau talent musical marquant pour cette année 2022 viendra nous parler de son projet et de ses chansons tout en jouant un morceau en live entre 19h et 20h durant toute la semaine.

Cette Belgian Music Week sera également ponctuée par une soirée spéciale en télé sur Tipik le 2 février, intitulée cette fois la Belgian Music Night. Durant cette soirée, vous pourrez découvrir un documentaire musical. Conçu comme un road-movie, ce docu partira à la découverte de ceux qui ont marqué 2021 avec leurs morceaux, avec comme questions en toile de fond : Qu’est-ce que la musique belge francophone en 2021? Comment se faire une place dans la musique aujourd’hui? Et pour apporter des réponses, sept artistes désignés par les programmateurs des radios de la RTBF, mais aussi de nombreux experts du secteur, animateurs, programmateurs, journalistes musicaux belges et internationaux.

Rendez-vous sur Tipik du 31 janvier au 6 février pour la Belgian Music Week !