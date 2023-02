La Belge Meg-Beg rejoint nos DJs résidents dans Tipik Party

Tendez bien l’oreille, ce samedi soir sur Tipik radio, il y aura de la nouveauté avec la DJette et productrice belge Meg-Beg. La jeune femme de 26 ans rejoindra Lost Frequencies, Bob Sinclar, Henri PFR et nos autres DJs résidents dans Tipik Party.

Originaire de Charleroi et maintenant domiciliée à Liège, Meg-Beg a déjà mixé dans de nombreux endroits comme Les Dentelles électroniques, So W’Happy, Club Vaag, mais son plus grand rêve est de mixer au Fuse, une boîte qui lui tient énormément à cœur. "Je suis contente qu’elle ne ferme pas, j’adore aller là-bas, j’ai eu de la chance de voir des DJs que j’aime sans me soucier de me déplacer loin, c’est ça qui est génial", nous a-t-elle déclaré.

Dès ce samedi, elle prendra le contrôle des platines de Tipik Party pour nous faire vibrer au son de sa techno underground avec des Progressive Mélodic. Elle suit les pas des stars belges de la techno, Charlotte de Witte et Amélie Lens avec leurs labels KNTXT et Exhale.