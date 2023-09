La Belge Delphine Girard ouvre le FIFF avec "Quitter la nuit", suite de son court-métrage

Présenté en ouverture du Festival International du Film Francophone, "Quitter la nuit" de Delphine Girard voit la cinéaste belge adapter son propre court-métrage.



Les premières minutes de "Quitter la nuit" sont indéniablement prenantes. Sur le siège passager d’une voiture, en pleine nuit, une jeune femme appelle sa sœur, entamant avec elle une conversation anodine. C’est du moins ce qu’on pense, et ce que pense le conducteur, ignorant que sa passagère en détresse a en réalité contacté la police, réclamant à demi-mot et par moyens détournés leur aide.



Si cette amorce vous semble familière, c’est sans doute parce que vous avez déjà vu "Une sœur", l’excellent court-métrage de Delphine Girard, nominé aux Oscars en 2020. Pour son premier long, la cinéaste reprend peu ou prou à l’identique les premières minutes de celui-ci. Même tension vacillante. Même familière de capter les visages tapis dans l’ombre. Et mêmes interprètes : Veerle Baetens joue à nouveau l’opératrice, Guillaume Duhesme l’agresseur et Selma Alaoui la victime. La différence étant que là où le court-métrage s’arrêtait après l’appel, "Quitter la nuit" prolonge le récit, imaginant pour ses personnages la suite des événements. Un choix surprenant : la puissance d'"Une sœur" tenait (entre autres) à sa simplicité, cette mise en scène du danger et d’une soudaine sororité contenue en quelques minutes.



Au sortir de l’événement (à savoir un viol et une séquestration), le film s’emploie à représenter les suites de cette nuit et ses prémices, de manière plutôt éprouvante. Les questions intrusives et soupçonneuses de la police, le regard des proches, la lenteur de la justice, l’incertitude de l’avenir, la culpabilité mal placée. Avec un certain dépouillement, le film dépeint les jours, les semaines, les mois qui suivent. Pas juste pour sa protagoniste, mais aussi pour ses deux autres personnages, sur lesquels le film s’attarde de manière parfois pesante.



Adapter un court-métrage en un long-métrage n’est pas un exercice aisé, et malheureusement Delphine Girard rencontre les mêmes problèmes que bien des cinéastes avant elle. "Quitter la nuit" perd son souffle à force de détails superflus et d’intrigues secondaires L’écriture des personnages et de certaines situations n’est d’ailleurs pas sans maladresse, peinant à nous convaincre de leur véracité là où le film cherche le réalisme.



La démarche de Delphine Girard n’est évidemment pas sans intérêt : en allant au-delà du moment et de l’agression, en explorant ses conséquences, elle vient nous rappeler qu’un acte de violence sexuelle ne se limite pas à un événement, mais continue dans le temps, avec des ramifications complexes. Dommage que cette prolongation n’atteint jamais la puissance émotionnelle et évocatrice de ses quinze premières minutes.