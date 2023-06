"La Belge collection volume 2" : une mise en lumière de courts métrages 100% belges

Ce matin, Marc Zinga était au micro de Matin Première pour nous parler de "La Belge collection volume 2". Cette année, c’est le comédien vu dans "Spectre" et "Les rayures du zèbre" qui est le parrain du projet. Une collection qui met en avant quatre courts-métrages 100% belges. Le projet met en scène des jeunes acteurs et actrices belges et leur offre une exposition nationale et internationale.

Sorti en 2020, le premier volume de la collection avait rencontré un grand succès. Avec Emilie Duquenne comme marraine, cette édition avait rassemblé les réalisateurs Guillaume Senez (Mieux que les Rois et la gloire), Ann Sirot & Raphaël Balboni (Des choses en commun), Xavier Seron (Sprotch) et Laura Petrone & Guillaume Kerbusch (Rien lâcher).

Cette année, Jessica Woodworth, Anne-Lise Morin, Théo Degen, Laura Petrone & Guillaume Kerbusch réaliseront chacun un de ces courts-métrages. L’objectif est de mettre en lumière 16 nouveaux talents, acteurs et actrices belges auprès du public et des professionnels du pays et à l’étranger. Le projet part du constat qu’il n’est pas simple de démarrer en tant que jeune comédien. L’idée est donc de faire effet trampoline et d’accompagner dans la création, la réalisation, la production et la promotion ces jeunes artistes. Ces quatre courts-métrages d’une durée de 15 minutes chacun sont également l’occasion de mettre en avant le talent des techniciens et les paysages de la ville de Bruxelles où ils ont été tournés.

Une occasion pour ces jeunes comédiens d’être vu et qui plus est, encadré dans leurs projets. Une démarche des plus encouragée par Marc Zinga qui insiste sur le fait que "chaque opportunité doit être saisie dans ce métier qui repose sur beaucoup de chance".

Les courts-métrages seront à découvrir lors du BRIFF festival, le BRUSSELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL qui se tiendra du 27 juin au 5 juillet prochain.