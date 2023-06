“La beauté sauvera le monde” par Thierry Suzan au Parc du Beffroi de Mons

Du 24 juin au 29 octobre 2023, le site du Beffroi de Mons inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, accueille "La beauté sauvera le monde", une exposition en plein air et en grand format du photographe, journaliste, auteur et conférencier français Thierry Suzan.

Connu pour son travail avec National Geographic et GEO, ce reporter de renommée internationale a signé de nombreuses couvertures, reportages et hors-séries ainsi que des ouvrages photographiques exceptionnels.

Sensible aux enjeux environnementaux de notre temps mais résolument optimiste, le photographe livre des témoignages aussi inspirants qu’intelligents sur cette Terre qu’il a parcourue à de nombreuses reprises. Saisissante et spectaculaire dans son universalité, l’exposition résonne comme une défiance au désenchantement. Une fresque photographique qui interroge la relation entre les hommes et leur environnement, avec comme toile de fond le devenir lumineux de l’humanité.

Les 60 clichés choisis mettent à l’honneur des sites exceptionnels ou reconnus par l’UNESCO, aux quatre coins du monde.

C’est d’ailleurs dans cette dynamique, que Thierry Suzan a immortalisé les sites UNESCO montois. Des prises de vue inédites du Beffroi, des minières néolithiques de silex de Spiennes, et un clin d’œil à la Ducasse rituelle de Mons sont ainsi intégrés au parcours d’exposition.

INFOS PRATIQUES

SITE DU BEFFROI DE MONS

Parc du Beffroi

Accueil, supports à la visite (FR, NL et EN) et boutique :

Maison des patrimoines UNESCO

Rue des Clercs, 32 - Mons

Accès gratuit

www.beffroi.mons.be – www.visitmons.mons

HORAIRE

Du mardi au dimanche de 10h à 18h