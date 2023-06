"La beauté sauvera le monde" de Thierry Suzan au Beffroi de Mons, une ode aux splendeurs de la planète

Du 24 juin au 29 octobre, le Beffroi de Mons présente l’exposition en plein air "La beauté sauvera le monde" de Thierry Suzan, photographe, journaliste, auteur et conférencier français.

Thierry Suzan, reporter de renommée internationale, connu pour son travail avec des publications prestigieuses telles que National Geographic et GEO. Il a contribué à de nombreuses couvertures, reportages et hors-séries, ainsi qu’à la création d’ouvrages photographiques exceptionnels. Sa carrière a été récemment honorée par une monographie publiée par National Geographic. Sensible aux enjeux environnementaux actuels, il partage un regard optimiste sur notre planète qu’il a parcourue à maintes reprises.