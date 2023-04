"La beauté brune" de ces influenceuses indiennes qui séduisent le monde

Le prix moyen d'un rouge à lèvres d'une grande marque internationale tourne autour de 2000 roupies (24 dollars), soit plus que ce que la moitié des foyers indiens consacre aux achats alimentaires hebdomadaires, selon le cabinet d'études de marché britannique Kantar.

Face à cette réalité, certaines influenceuses proposent de s'embellir à moindre coût. C'est le filon de Kavita Jadon, femme au foyer de 34 ans et mère de deux enfants près de New Delhi, qui compte plus de 169.000 abonnés sur Facebook. Grâce à ses astuces DIY ("Faites-le vous même"), elle permet à ses abonnées de "paraître plus belles" avec les moyens du bord, comme avec son succédané d'anti-cernes conçu à base de crème hydratante et de café moulu.

A la différence de Banerjee et de Faby, Kavita réalise ses clips avec un téléphone portable basique et un logiciel de montage gratuit. "Recourir aux grandes marques n'est pas essentiel, les produits de beauté locaux et faits maison, ça marche aussi", assure-t-elle.