La beauté à tout prix ? Les 18-20 ans, une génération qui fait davantage appel à la chirurgie esthétique

La chirurgie esthétique touche des patients de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux. "Avant on venait pour gommer les signes de vieillesse, aujourd’hui on y va plutôt pour les anticiper et pour optimiser sa beauté" précise Lirim Tasdélèn qui poursuit : "Avant on relativisait ses complexes ou ses défauts, aujourd’hui on corrige directement ‘ce qui ne va pas’ ou ce que les diktats occidentaux considèrent tel. Les codes de beauté sont devenus complètement irrationnels inspirés par les Reines du scalpel, les Kardashian, entre autres stars : teint mat, yeux en amande légèrement bridés, bouche charnue d’influence afro, nez caucasien en trompette et pommettes saillantes à l’amérindienne" raconte le psychopédagogue.

Une nouvelle tendance, comme le témoigne un chirurgien esthétique en Flandre, est de venir avec son selfie retouché, un avatar de soi-même. "D’un côté toutes les beautés sont revendiquées comme intéressantes et d’un autre, il y a une uniformisation" constate le chroniqueur.