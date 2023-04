La BD s'ouvre petit à petit aux femmes : ces cinq bandes dessinées signées par des femmes qui cartonnent

Dans la même perspective, Aveline Stokart s'est imposée avec Elles, une métaphore de l'adolescence à travers le dédoublement de la personnalité.

La dessinatrice a puisé dans ses souvenirs d'adolescence, tout en observant la jeune génération actuelle, pour 'moderniser' ses dessins. Le résultat ? Une œuvre aussi naturaliste que vivifiante : "Il y a déjà l'influence de l'animation que je regardais quand j'étais ado et qui perdure assez bien dans le temps, qui parle aux jeunes d'aujourd'hui, je pense que déjà je peux avoir un style qui les touche et même les plus vieux. Je pense que j'observe aussi beaucoup consciemment ou inconsciemment mon entourage même lointain. Cela peut être à des sorties scolaires : je vois des jeunes comment ils s'habillent, leur langage non verbal, leur manière de se déplacer va alimenter mon dessin et la manière de percevoir l'adolescent et je fais aussi un peu de mix avec mon vécu".