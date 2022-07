La BCE relève ses taux directeurs pour la première fois en plus de 10 ans : quelles conséquences pour votre argent ?

Il existe plusieurs taux directeurs, mais pour faire simple, d’une manière ou d’une autre, ils correspondent à ce que les banques comme ING, BNP Paribas Fortis ou Belfius doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la Banque centrale européenne. La mission de la BCE, c’est de gérer l’euro et de veiller à la stabilité des prix. On peut la comparer à une sorte de banque des banques. Et pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que les prix soient très stables. En relevant ces taux, l’objectif de la BCE est de contrer l’inflation, c’est-à-dire la hausse des prix.

Pour comprendre le contexte actuel d’hyperinflation, il faut revenir quelques années en arrière. " Depuis 2008, les taux d’intérêt sont négatifs pour stimuler l’économie. De cette manière, les banques ont pu donner plus de crédits à la population pour stimuler la demande ", explique Bertrand Candelon, professeur d’économie à l’UCLouvain.

A une période, on n’avait pas assez d’inflation, et ce n’était pas bon non plus. " Ça peut avoir des conséquences négatives sur l’économie, parce que si les prix ont tendance à diminuer, les gens vont peut-être attendre pour acheter. Les banques centrales considèrent généralement que 2%, c’est l’idéal ", détaille Peter Vanden Houte, économiste en chef chez ING. " Mais maintenant, on est à 8,6% d’inflation dans la zone Euro et 10% en Belgique ".

Plusieurs facteurs ont conduit à cette hausse des prix généralisée. " En janvier, on a commencé à ressentir une tension sur l’offre et la demande. La demande de consommation est repartie plus vite que prévu après le Covid alors qu’il y avait encore des problèmes d’approvisionnement ", poursuit Bertrand Candelon.

A cela s’ajoutent la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie. Quand la demande est plus grande que l’offre, les prix augmentent, c’est l’inflation. Concrètement, l’objectif c’est de faire l’inverse de ce qu’on a connu après 2008. Il faut en quelque sorte contraindre la demande.

" En augmentant ses taux directeurs, la BCE espère faire en sorte que les personnes et les entreprises empruntent moins d’argent aux banques. De cette manière, la croissance va ralentir parce que les entreprises peuvent moins augmenter les prix. L’économie ralentit ", explique Peter Vanden Houte. In fine, l’inflation ralentit et ce sera positif pour l’économie.