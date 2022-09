La BCE penche pour une hausse historique des taux face à l'inflation record

Les gardiens de l'euro ont ainsi mis fin d'un coup à huit années de taux négatifs en ramenant de -0,5% à 0% le taux sur les dépôts des banques auprès de la BCE.

La promesse était alors d'en faire autant en septembre à moins que les tensions inflationnistes refluent. Or, le contraire s'est passé. Les prix ont grimpé en août de 9,1% sur un an dans la zone euro, du jamais vu depuis la création de la monnaie commune. L'inflation s'affiche ainsi bien au-dessus du taux de 2% visé par la BCE.

Les tensions sur les prix de l'énergie vont aggraver l'inflation

Les nouvelles tensions des prix de l'énergie depuis l'arrêt complet de la livraison de gaz russe vers l'Europe présagent même d'une inflation à deux chiffres à l'automne.

Dans ce contexte bouillonnant, il reste au sein de la BCE une fraction de décideurs qui défend encore le "gradualisme" en termes de hausses des taux, avec en tête le chef économiste Philip Lane. Mais ce clan "est minoritaire", remarque Bruno Cavalier, économiste chez Oddo.

La faiblesse de l'euro, qui s'est enfoncé lundi sous le seuil de 0,99 dollar, est un autre argument plaidant pour un coup de massue monétaire. Un euro faible renchérit la facture de produits importés, ce qui alimente l'inflation.

Aussi, la seule voie possible est celle de la "détermination" face à des prix débridés et ce "même au risque d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé", a martelé fin août Isabel Schnabel, membre influente du directoire de la BCE.

Le dilemme entre hausse des prix et craintes de récession a freiné, depuis un an, l'action de la BCE alors que d'autres grandes banques centrales inauguraient un cycle de hausses des taux.