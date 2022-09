La BCE frappe un grand coup pour gagner son pari sur l'inflation

Or, les prix ont grimpé en août à un niveau record de 9,1% sur un an en zone euro, très au-dessus du taux de 2% visé par la BCE et la poussant jeudi à envoyer un signal fort.

Les nouvelles tensions des prix de l'énergie depuis l'arrêt complet de la livraison de gaz russe vers l'Europe présagent même d'une inflation à deux chiffres à l'automne.

Le reflux espéré de prix va donc se faire attendre, comme en témoignent les nouvelles prévisions d'inflation dévoilées jeudi, nettement relevés jusqu'en 2024.

L'agrégat, selon la BCE, devrait monter à 8,1% en 2022, avant de ralentir à 5,5% en 2023 et à 2,3% en 2024.

La Banque centrale européenne a relevé ses prévisions de croissance du PIB en zone euro pour 2022, mais les a drastiquement réduites pour 2023, dans ce contexte de crise énergétique.

L'institution monétaire s'attend à une "stagnation" de l'activité économique fin 2022 et début 2023, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle prévoit désormais une croissance de 3,1% cette année mais seulement 0,9% en 2023, contre 2,8% et 2,1% respectivement prévus dans ses projections de juin.