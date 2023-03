La BBC réintègre Gary Lineker après le tollé provoqué par sa suspension

La BBC a annoncé ce lundi le retour à l'antenne de l'ex-footballeur Gary Lineker, l'un des plus célèbres présentateurs du groupe, dont la suspension vendredi après un tweet contre le gouvernement a provoqué un tollé.

"Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui, et je me réjouis qu'il présente notre émission le week-end prochain", a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie, dans un communiqué. Gary Lineker avait été mis à pied après avoir critiqué sur Twitter un projet de loi du gouvernement conservateur sur l'immigration.

"Après ces derniers jours qui ont été surréalistes, je suis satisfait par ce dénouement heureux, a souligné gary Lineker sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous pour votre soutien, et en particulier à mes collègues de BBC Sport pour cet élan de solidarité. Je suis impatient de reprendre la présentation de Match of the Day samedi prochain."