La BBC mise sur des stars anglaises et ukrainiennes pour présenter l’Eurovision 2023

Alesha Dixon, est une chanteuse et danseuse anglaise. Elle est devenue célèbre au début des années 2000 au sein du groupe de hip-hop Mis-Teeq, et leur chanson "Scandalous". Le groupe s’est dissous en 2005 et Alesha a connu un succès mondial en 2008 sa chanson "The boys does nothing". Elle a remporté la cinquième saison "Strictly Come Dancing" et est ensuite devenue juge dans la longue émission aux heures de grande écoute de la BBC. Alesha Dixon est aussi juge de l’émission "Britain’s Got Talent" et "America’s Got Talent". En 2021, elle est apparue en tant que juge invitée sur la troisième saison de "RuPaul’s Drag Race UK" et est animatrice de "The Greatest Dancer" sur la BBC.