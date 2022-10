La BBC a 100 ans : retour sur l’histoire de la plus célèbre institution de l’audiovisuel britannique et mondial

Après les scandales Bashir et Savile, la pression de la désinformation et des fake news sur les réseaux sociaux en particulier oblige la BBC à lutter en permanence pour conserver la confiance du public.

Redevance en question et licenciements

Avec une audience mondiale de 492 millions de personnes par semaine, des programmes dans une quarantaine de langues, la BBC dépasse largement les frontières du Royaume-Uni. Mais les jeunes passent aujourd’hui plus de temps sur Tik Tok que devant la télévision et la BBC subit de plein fouet la concurrence des plateformes payantes et les critiques des conservateurs au pouvoir, qui l’accusent de couverture biaisée, notamment sur le Brexit, et centrée sur les préoccupations des élites urbaines plutôt que des classes populaires.

Le gouvernement – alors dirigé par Boris Johnson – a gelé en janvier pour deux ans la redevance (159 livres, soit 181 euros par an), créant un trou béant dans ses comptes alors que l’inflation approche les 10% dans le pays. Il avait aussi fait planer la menace à terme d’une suppression pure et simple de la redevance.

Sous pression budgétaire, le groupe a annoncé en mai un plan visant à faire 500 millions de livres (586 millions d’euros) d’économies par an. Environ 1000 emplois (sur un total d’environ 22.000 employés) sont supprimés, des chaînes sont fusionnées et d’autres passent exclusivement en ligne. Mais le streaming coûte cher. Un projet prévoit d’abandonner neuf langues pour ses émissions de radio, dont le chinois, l’hindi et l’arabe.

Une centenaire pleine d’avenir

Le centenaire est marqué par une série de programmes spéciaux. Un site anniversaire reprend les 100 objets qui ont marqué cette épopée, les 100 voix qui l’ont façonnée, les 100 endroits qu’elle a traversés…

Charles, qui n’était pas encore roi lors du tournage, apparaîtra dans "The Repair Shop", programme qui donne une nouvelle vie à des objets anciens chers au cœur de leurs propriétaires. C’est ainsi qu’il a confié aux mains expertes de l’émission une horloge du XVIIIe siècle, provenant de la collection de sa fondation, et une céramique peinte pour le jubilé de diamant de la reine Victoria, dans ce programme filmé entre l’automne 2021 et mars 2022.