La batterie : point faible de la voiture électrique !

Lors de la production de la voiture électrique, ces minerais font d'ailleurs grimper le coût environnemental de CO2 en flèche. Nous avons comparé ce coût avec Jonas Moerman, expert énergie chez Ecoconso, entre une Nissan Leaf électrique et une Citroën C3 thermique. "Il y a une énorme différence", assure-t-il. "La Citroën C3 thermique fait 16 tonnes de CO2 à la fabrication, tandis qu'avec la voiture électrique, la Nissan Leaf, on est à 38 tonnes de CO2. Plus de deux fois plus ! Il explique: "C'est dû, en partie, à la batterie qui va occuper à peu près la moitié du bilan carbone de la voiture électrique. A l'utilisation, le bilan carbone d'une voiture électrique va diminuer et être plus bas qu'une voiture thermique, simplement parce que produire de l'électricité va produire moins de CO2 que de brûler du carburant. Conclusion: "Ainsi, cette Nissan, après 30 000 kilomètres, produira moins de CO2 que la Citroën".