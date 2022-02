La batterie de votre MacBook se vide rapidement ? Ce n’est pas un cas isolé

Depuis la sortie de macOS Monterey 12.2, la batterie de nombreux MacBook se vide entièrement lorsque l’ordinateur est en veille. Un problème qui n’a pas encore été corrigé par Apple.

La faute au Bluetooth

Selon le développeur João Pavão, le problème serait lié au Bluetooth, et plus précisément à des accessoires Bluetooth (comme un casque sans fil ou un clavier, par exemple), qui " réveilleraient " sans cesse l’ordinateur. Celui-ci voit alors sa batterie se vider au fil de la nuit, et l’utilisateur retrouve sa machine déchargée au matin.