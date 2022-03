La bastognarde Coralie Bonnet bientôt Députée provinciale

Le 10 juin prochain, Bernard Moinet quittera son poste de Député provincial. Réuni vendredi, le bureau luxembourgeois des Engagés, ex-CDH, a en effet désigné Coralie Bonnet, actuellement échevine à Bastogne pour lui succéder. Philippe Herman a rencontré Coralie Bonnet juste après l'issue du vote :

"C'est un honneur pour moi de pouvoir à partir du mois de juin, remplacer Bernard Moinet aux fonctions de Députée provinciale, avec des attributions importantes comme l'économie, l'agriculture et également le budget et les finances de l'institution provinciale. Les défis sont là par rapport à ces secteurs importants pour notre province. Les enjeux d'emploi et de soutien aux agriculteurs sont essentiels, mais ce sont aussi des enjeux pour toute notre société.

Alors c'est vrai qu'en tant qu'échevine du tourisme, de l'urbanisme, du commerce à Bastogne, les défis ne manquaient pas non plus. Beaucoup de beaux dossiers sont lancés, sont en cours de réalisation, mais c'est aussi une belle équipe qui je n'en doute pas, poursuivra ces projets dans le sens où ils ont été amorcés."

Bernard Moinet redeviendra Conseiller Provincial début juin.