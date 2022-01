La basilique Notre-Dame de Basse Wavre doit être restaurée… mais pas tout de suite

Mais, de l’avis général, la basilique aurait bien besoin d’être rénovée de fond en comble. "Elle a son âge", fait remarquer le père Jean-Baptiste Pina, vicaire qui officie dans la paroisse. Même s’il ne voit pas dans les chutes de plâtras un réel danger pour les prêtres et les fidèles, il montre dans la chapelle des boursouflures liées aux infiltrations d’eau. "On connaît quand même des variations climatiques importantes ici", note encore le vicaire. A la ville, on ne dit pas le contraire : la basilique est un de ses trois dossiers de rénovation prioritaires, avec l’église Saint Jean-Baptiste et l’hôtel de ville. "On a estimé la rénovation de la basilique à quatre millions d’euros. Mais c’était avant réestimation suite à la crise sanitaire et à la crise des matériaux, qu’on connaît actuellement. L’inflation prend des proportions hallucinantes et on sera bien au-delà des quatre millions d’euros", précise l’échevin. Il faut en effet non seulement remplacer la charpente et la toiture, mais aussi rénover les boiseries, repeindre et replafonner les murs et les plafonds, nettoyer les vitraux…