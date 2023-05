La Basilique de Saint-Hubert unie au prestigieux Château de Chambord

Le Domaine français du Château de Chambord et la Ville de Saint-Hubert ont signé une convention de partenariat pour trois ans. Au cœur du partenariat, la Basilique de Saint-Hubert.

Le Directeur général du Domaine de Chambord, Pierre Durbreuil, évoque les points communs entre Chambord et Saint-Hubert. "1519 pour Chambord, 1526 pour la Basilique de Saint-Hubert. Ce sont des monuments qui ont une histoire commune, ce qui est remarquable. Il se trouve aussi que les deux monuments sont classés. La troisième raison, qui nous réunit, est que Saint-Hubert est le saint patron des forestiers et de la chasse. La ville de Saint-Hubert est reconnue comme capitale de la chasse, de la nature et de la trompe de chasse. Au domaine national de Chambord, qui est une réserve nationale de chasse et de faune sauvage depuis 1947, nous sommes aussi une sorte de conservatoire national de la chasse et des méthodes de chasse françaises depuis François 1er. Nous avons un biotope absolument exceptionnel et des missions d’éducation à l’environnement. Donc, je crois que nous avons de nombreux points communs dont ces trois-là ".

Un partenariat multiple

Il s’agit d’un partenariat quadripartite qui va au-delà de Chambord et Saint-Hubert. Comme l’explique Pierre Dubreuil. Nous sommes aussi partenaire avec le gouvernement de Wallonie et IDELUX, c’est le partenariat et la convention que nous avons signés. Il y a plusieurs objectifs. Le premier est de mieux faire connaître, au public français et au public belge, le domaine de Chambord et la Basilique de Saint-Hubert. Les quatre parties, qui ont signé, ont la volonté d’atteindre cet objectif en partageant des compétences, des connaissances et nos expériences respectives de conservation et de préservation du patrimoine culturel et naturel. C’est, en effet, un objective touristique et culturel. Nous avons aussi l’intention de mener des activités de promotion croisées avec des échanges de contacts, des liens entre nos réseaux sociaux respectifs et, évidemment, de mener des projets communs sur des sujets liés aux activités culturelles et touristiques dans un sens de coopération franco – belge au-delà de Saint-Hubert mais à travers ce partenariat qui unit nos deux lieux".

Chaque année, le Château de Chambord accueille 20.000 touristes belges. Ce partenariat vise à en accueillir encore plus et aussi attirer les touristes français à découvrir la Basilique de Saint-Hubert et les charmes de la Wallonie.