La basilique de Koekelberg est victime de vandalisme à répétition depuis une quinzaine de jours

Ce mercredi matin, la directrice générale de la Basilique de Koekelberg, Martine Motteux-Abeloos, a fait le compte : trente-sept vitres ont été endommagées. "La dernière c’était hier à 17h40. J’étais assise à mon bureau, une brique a traversé la fenêtre et a failli me tomber sur la tête". Un scénario qui a tendance à se reproduire ces derniers jours : "La première pierre a atterri dans l’habitation de la concierge, deux jours après, trois vitres ont volé en éclat et trois autres ont visé le réfectoire de nos techniciens".