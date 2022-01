La baromètre corona entre en vigueur ce vendredi 28 janvier; quels secteurs vont rouvrir et quelles seront les conditions?

Le code rouge est indiqué dès que les nouvelles hospitalisations par jour dépassent les 150 ou que plus de 500 lits sont occupés en soins intensifs (USI). Une attention particulière sera portée à la tendance (à la hausse ou à la baisse) et au taux de reproduction du virus.

En soins intensifs, le niveau est bien plus bas que 500, et le nombre de lits occupés reste en baisse. Mais les admissions, elles sont nette augmentation et dépassent la moyenne de 300 quotidienne, ce qui explique le démarrage en code rouge.