La Barbie WTF de David Bowie est déjà soldout

Vêtue du costume bleu que David Bowie porte dans le clip de "Life on Mars ?", Barbie Bowie adopte le look du chanteur dans les 70’s. Si elle semble un peu particulière et qu’elle n’est pas 100% comme le chanteur britannique, c’est parce que "C’est un hommage à Bowie – sa tenue, son maquillage, ses traits – pour transmettre son essence et faire en sorte qu’elle ressemble à Barbie mais en tant que Bowie." a expliqué Linda Kyaw-Merschon, la designer du modèle.