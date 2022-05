"La banque ne suivra pas": comment le surcoût des matériaux a ruiné leur projet de construction

Construire une maison, c’est le rêve de beaucoup de Belges. Un rêve qui pour le moment a un prix, car les matières premières coûtent de plus en plus cher. Et cela peut se répercuter sur la facture finale avec plusieurs milliers d’euros supplémentaires, même si un contrat a été établi plusieurs mois auparavant.

C’est le cas pour Quentin Duthoit, dont le chantier de la maison avance à grand pas. Son budget initial était de 320.000 euros. Or, récemment, une mauvaise nouvelle est tombée : "Le prix de la construction a été revu à la hausse de 20.000 euros hors TVA, soit 26.000 euros TTC, raconte le futur propriétaire, sans recevoir plus d’explications que "la crise". On tombe un peu de notre chaise quand on nous apprend ça".

Il sait déjà que sa banque ne le suivra pas, et qu’il doit quitter sa précédente maison pour le mois de septembre : "Quand je vois ça, j’ai envie de pleurer, on ne sait pas quoi faire et on est dans une situation qui est catastrophique. C’est le cauchemar."