La Banque nationale est-elle de droite ?

La banque nationale est-elle sortie de son rôle en appelant la Vivaldi à changer de mentalité sur le plan budgétaire ? C’est ce que pense le PS qui dénonce une vision ultralibérale de la part du patron de la banque nationale.

Rupture

Vendredi dernier, le gouverneur Pierre Wunsch a une fois de plus pointé le déficit budgétaire de la Belgique. Il a dit : "à un moment donné, il faut une rupture fondamentale, radicale, avec la manière dont on fait de la politique". Un économiste de la Banque nationale, Stéfan Van Parys, a expliqué que la Belgique se trouvait dans une zone "défavorable", avec l’Espagne et l’Italie. Il soulignait que dans les prochaines années, les dépenses liées au vieillissement de la population grimperont plus rapidement en Belgique, ce qui créera un risque de soutenabilité budgétaire à moyen et long terme. Il propose un assainissement budgétaire pour ramener la dette à 100% du PIB et conclut qu’un "changement de mentalité s’impose pour l’ensemble de la classe politique. Et j’espère que la population le comprendra".

Rappel à l’ordre

En plein débat sur une réforme fiscale, l’avertissement n’a pas plus à tout le monde. En particulier Paul Magnette, le président du PS, qui a twitté "Le PS rappelle à l’ordre la Banque nationale. Son rôle n’est pas de distiller la doctrine ultralibérale. Si son gouverneur veut faire de la politique, qu’il se présente aux élections plutôt que d’utiliser sa fonction".