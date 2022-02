La banque de sang vétérinaire de l'ULiège recherche des chiens et chats donneurs

Un peu comme la Croix-Rouge pour les humains, la banque du sang vétérinaire de l'Université de Liège recherche des donneurs. Plus spécifiquement des chiens et des chats, qui pourront eux aussi contribuer à sauver la vie de leurs congénères.

L'appel est aussi lancé en raison des progrès des soins vétérinaires. "On fait de plus en plus de transfusion" explique Docteur Pauline Jaillon, vétérinaire à cette banque du sang. "C'est donc pour ça qu'on cherche des donneurs, pour faire un peu comme la Croix-Rouge en médecine humaine, c'est-à-dire pouvoir avoir un pool de donneurs qui nous permet d'avoir des poches de sang qui puissent ensuite être transfusées à des animaux dans le besoin. Un chien, en venant faire un don de sang, peut en sauver entre trois et quatre autres puisqu'en fait, on prélève du sang entier qui sera ensuite divisé en une poche de sang de globules rouges, une autre de plasma et encore une autre de plaquettes. Pour les chats, c'est un peu similaire: avec un don, un chat va en général sauver deux autres petits chats."

Pour être donneur, l'animal doit remplir certains critères, comme le souligne la vétérinaire: "Déjà, il faut que ce soit un animal en bonne santé. Ensuite, on va avoir des critères de poids: pour les chiens, ils doivent peser plus de 20 kilos, et pour les chats, plus de 3,5 kilos. Ils doivent avoir entre un et dix ans. Enfin, ce sont des animaux qui doivent être en ordre de vaccin et de vermifuge, et qui n'ont jamais reçu de transfusion auparavant."

Pour inscrire un animal en tant que donneur, il faut se rendre sur le site Internet bsanimal.be. A noter qu'aucun coût n’est à charge du propriétaire.