La banque d'affaires américaine Goldman Sachs voit son bénéfice fondre de près de moitié

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a vu son bénéfice net divisé par près de deux au deuxième trimestre, lesté par la baisse des opérations des entreprises qu'elle conseille. Ses résultats étaient toutefois meilleurs que prévu grâce notamment à son activité de courtage.

La firme de Wall Street a dégagé un profit de 2,79 milliards de dollars, en baisse de 48%, pour un chiffre d'affaires de 11,86 milliards, en repli de 23% mais au-dessus des 10,88 milliards prévus par les analystes. Ramené par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs, le bénéfice s'est affiché à 7,73 dollars, au-dessus des 7,25 dollars attendus. L'action prenait 3,4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Courtiers particulièrement actifs

Goldman Sachs a surtout vu freiner son activité de conseil aux entreprises désirant faire des opérations de fusions-acquisitions, entrer en Bourse ou lever de l'argent (-41%).

Les revenus générés par sa division de gestion d'actifs ont aussi fortement reculé (-79%), en raison principalement de la baisse de la valorisation de placements sur le marché des actions.

En revanche, les courtiers de la firme ont été particulièrement actifs et ont dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 32%, aussi bien du côté du courtage d'obligations, de devises et de matières premières (+55%) que du côté des actions (+11%). L'activité de services aux particuliers et de gestion de fortune a aussi progressé, de 25%.