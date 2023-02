La banlieue des 20 minutes, une alternative à la ville du quart d'heure

S'inspirant de l'idée de la ville en 15 minutes, SOM reconnaît qu'un quart d'heure n'est pas suffisant pour accéder à pied ou à vélo aux commerces de détail et aux équipements collectifs en banlieue. L'agence a donc étudié toute la région de la baie de San Francisco afin d'identifier les zones où une stratégie de "banlieue de 20 minutes" pourrait être mise en place.

Ce concept passe par une véritable remise en cause de l'environnement même de la banlieue telle que les Américains la connaissent depuis des décennies. Il faudrait ainsi revenir sur l'idée de zonage unifamilial, qui consiste à multiplier les habitations réservées à une seule famille, ce qui se traduit aux États-Unis par de grandes étendues de maisons individuelles, parfois isolées et la plupart du temps agrémentées d'une parcelle de gazon. L'essence même de l'"American way of life".

Cette vision pourrait être déconstruite pour répondre à la croissance démographique et à la migration vers les banlieues.

De fait, d'autres formes d'habitats devraient voir le jour. Depuis plusieurs années, l'État de Californie est d'ailleurs sensibilisé à ce sujet et a déjà adopté une réforme du zonage. L'idée est par exemple de construire de nouveaux logements sur des terrains déjà habités ou de transformer en habitats d'anciens centres commerciaux.