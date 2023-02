"La bande sur la Lande": quatre jeunes se réapproprient fanfare et majorettes

"La bande sur la Lande" est le premier spectacle de Nelly Latour, auteure et metteuse en scène qui a planté son décor dans le nord de la France, au bord de la mer. Trois jeunes musiciens et majorette de la fanfare locale, Eddy, Edith et Céleste, vont choisir le 14 juillet pour déraper, rompre avec la discipline qui leur est imposée depuis toujours, et s’enfuir afin de réfléchir à donner un sens à leur vie. Ils seront rejoints par Gary, et ensemble, sur cette bande de sable battue par les vents, ils vont imaginer quels adultes ils pourraient devenir.

Rencontre avec Nelly Latour…

"La bande sur la Lande", au CCN jusqu’au 18 février - Une énergie séduisante, desservie par certaines tonalités trop hystériques