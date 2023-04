La bande-son 4 étoiles des Gardiens de la Galaxie Vol.3 est sortie !

Tracklist complète de Guardians Of The Galaxy Vol.3 :

1. ‘Creep’ (Acoustic Version) – Radiohead

2. ‘Crazy on You’ – Heart

3. ‘Since You Been Gone’ – Rainbow

4. ‘In the Meantime’ – Spacehog

5. ‘Reasons’ – Earth, Wind and Fire

6. ‘Do You Realize ??’ – The Flaming Lips

7. ‘We Care a Lot’ – Faith No More

8. ‘Koinu no Carnival’ (From “Minute Waltz”) – EHAMIC

9. ‘I’m Always Chasing Rainbows’ – Alice Cooper

10. ‘San Francisco’ – The Mowgli’s

11. ‘Poor Girl’ – X

12. ‘This Is the Day’ – The The

13. ‘No Sleep Till Brooklyn’ – Beastie Boys

14. ‘Dog Days Are Over’ – Florence + The Machine

15. ‘Badlands’ – Bruce Springsteen

16. ‘I Will Dare’ – The Replacements

17. ‘Come and Get Your Love’ – Redbone