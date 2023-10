La bande originale de World of Warcraft, chœurs et orchestre symphonique au service du jeu vidéo

Dans l’univers du jeu vidéo, il y en a certains qui rythment le quotidien de "gameurs" depuis des décennies… Et l’un des plus célèbres d’entre eux est sans nul doute le légendaire World of Warcraft. Dans le jeu, musique symphonique et chœurs accompagnent le joueur dans le monde fantastique d’Azeroth. Mais qui sont les "acteurs" de cette bande sonore ? Réponse dans De l’écran au canapé.

Si l’on remonte au début de l’histoire des jeux vidéo, dans les années 70, la musique était quasi inexistante et, lorsqu’elle était présente, était réduite à sa plus simple expression. L’illustration sonore se résumait, en effet, à quelques sons électroniques, bruitages et autres bips-bips. Ces bandes-son des jeux vidéo se sont considérablement développées en même temps que les progrès informatiques et les capacités sans cesse grandissantes de la mémoire disponible. Et aujourd’hui elles font parfois appel à des chœurs et des grands orchestres symphoniques.

C’est le cas pour le légendaire jeu World of Warcraft, ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur sorti il y a près de 20 ans maintenant et qui continue avec ses extensions à passionner les joueurs. Il permet de se créer un avatar de personnage et de le faire évoluer et monter en puissance, en explorant le monde d’Azeroth, ses paysages somptueux, en combattant des monstres, en effectuant des quêtes, en agissant avec personnages non-joueurs ou d’autres joueurs bien réels.

La musique de World of Warcraft fait appel à des chœurs, des voix, et un grand orchestre symphonique. Elle combine aussi harmonieusement beaucoup d’instruments différents, parfois traditionnels, folkloriques, en fonction de la région explorée. Elle change selon les régions mais aussi parfois selon l’heure de la journée, puisque l’heure du jeu se calque sur l’heure réelle.

La bande originale de la version originale de World of Warcraft a été composée et arrangée par Jason Hayes, principal compositeur, mais qui a reçu le soutien de Tracy Bush, Derek Duke et Glenn Stafford. Et toute la musique a été dirigée par la cheffe d’orchestre et compositrice Eímear Noone, qui était d’ailleurs de passage chez nous au PBA de Bruxelles en mars dernier pour un concert entièrement dédié à la musique de jeux vidéo (avec l’OPRL et le chœur symphonique de Namur).

Depuis sa sortie, la bande originale de World of Warcraft est restée très populaire parmi les fans de musiques de jeux de style fantastique.