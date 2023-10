La bande originale de "The Last of Us", un petit bijou musical, un personnage à part entière du jeu vidéo

La musique de jeux vidéo est un domaine plein de surprises et de découvertes surtout dans les productions de ces dernières années. C’est le cas pour le jeu The Last of Us, qui se déroule dans un univers postapocalyptique après une pandémie provoquée par un champignon, qui prend le contrôle des humains. Les deux personnages principaux et doivent survivre ensemble alors qu’ils traversent les États-Unis en ruines.

La musique de "The Last of Us" fait partie du palmarès des meilleures bandes originales de jeux vidéo des 10 dernières années. Et pour cause puisque cette musique est signée par un grand nom, connu dans le domaine de la musique de film : Gustavo Santaolalla, cet argentin qui s’est imposé au fil des décennies comme un musicien, un auteur-compositeur et un producteur de talent. Au cinéma, il a remporté de nombreux prix, dont deux fois l’Oscar de la meilleure musique de film, en 2006 pour Le Secret de Brokeback Mountain et en 2007 pour Babel.

Au moment de la sortie du jeu vidéo, Gustavo Santaolalla, âgé de 72 ans, avait donc déjà une belle carrière et un palmarès bien fournis. Son style et son talent ont séduit les créateurs du jeu qui recherchaient quelqu’un capable de créer une atmosphère musicale intimiste, en symbiose avec les émotions ressenties par les personnages.

Gustavo Santaolalla a donc visé l’émotion plutôt qu’un sentiment d’horreur. Il a utilisé une variété d’instruments uniques qui étaient nouveaux pour lui, ou de guitares désaccordées. Et pour produire ces sons uniques, il a enregistré dans différentes pièces, comme la salle de bain ou la cuisine.