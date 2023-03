La bande originale de Pauline Etienne : l'autoconviction à travers la musique

Dans le cadre de la Semaine du cinéma belge, Musiq3 vous propose avec PlayMisty Prod un podcast inédit. CinéScore est une carte blanche aux personnalités du cinéma belge. Pauline Etienne est au micro et dévoile sa bande originale rêvée, des comédies musicales à Ibeyi, en passant par Sandra Kim.

La scène se passe au 3e étage d’un immeuble. Sur la sonnette les noms affichent tous le même patronyme : Etienne. Dans la famille Etienne, je choisis Pauline. Remarquée il y a une douzaine d’année chez Joachim Lafosse ou aux côtés de Michel Piccoli dans Le Bel-âge, Pauline Etienne jouera dans La Religieuse et, plus récemment, de nombreux rôles dans des séries télévisées. Nominée et primée à plusieurs reprises aux Magritte et César, à seulement 31 ans, elle nous crie haut et fort son amour pour les comédies musicales, Danny Elfman, Max Richter et Sandra Kim avec qui elle partage ce goût irrésistible pour la vie.