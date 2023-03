La bande originale de Lucie Debay : "La musique peut te donner des superpouvoirs"

Dans le cadre de la Semaine du cinéma belge, Musiq3 vous propose avec PlayMisty Prod un podcast inédit. CinéScore est une carte blanche aux personnalités du cinéma belge. Lucie Debay clôt cette série de podcasts en nous parlant de sa bande originale idéale, passant de la musique du générique de MacGyver à celles de Mulholland Drive, jusqu’au groupe Boy Harsher.

A la scène, elle a été appelée Louise, Melody, Corine ou encore Sandrine, Paula, Eve ou Nathalie. A la ville, elle s’appelle Lucie. Pour cette dernière étape de ce cycle de 5 épisodes, Bastien Paternotte et Vincent Dascotte la rencontrent sous son vrai visage, dans son tout nouvel appartement, en plein centre de Bruxelles.

A 37 ans Lucie Debay a joué dans un peu plus 22 films dont Melody, Nos Batailles, Une Vie Démente ou encore Lucie Perd son Cheval. Non contente d’être actrice, elle participe à un duo musical dans lequel elle chante et écrit les paroles : Rose de Chien. Qui mieux que notre hôte du jour pour clôturer ce cycle. Clap de fin !