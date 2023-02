La bande originale de Jaco Van Dormael : "La musique est réparatrice, faut juste trouver le bon garagiste"

Dans le cadre de la Semaine du cinéma belge, Musiq3 vous propose avec PlayMisty Prod un podcast inédit. CinéScore est une carte blanche aux personnalités du cinéma belge qui vous livreront leur bande originale idéale. Premier cinéaste à se livrer : Jaco Van Dormael !

Cette Première en compagnie de Bastien Paternotte et Vincent Dascotte s’est passée chez lui dans sa maison uccloise, au sud de Bruxelles. Réalisateur de Toto le héros, Mr. Nobody ou encore du Huitième jour, Jaco Van Dormael nous partage ses musiques obsessionnelles, celles qu’il écoute en fermant les yeux. Il a vu Les Parapluies de Cherbourg à la télévision quand il avait 15 ans, il se disait : "Ca alors, on peut chanter tout le temps dans un film".

Pierre Van Dormael, son frère guitariste et compositeur, accompagne la plupart de ses longs métrages. Jaco Van Dormael nous parle de lui, d'Arno, de Georges Delerue mais aussi de la voix de Joni Mitchell qui lui fait "juste du bien".