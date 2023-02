La bande originale de Guillaume Senez : "La plupart des musiques que j'écoute viennent des films"

Dans le cadre de la Semaine du cinéma belge, Musiq3 vous propose avec PlayMisty Prod un podcast inédit. CinéScore est une carte blanche aux personnalités du cinéma belge. Aujourd'hui, Guillaume Senez vous livre sa bande originale idéale.

C’est dans les locaux d’une ancienne manufacture que Bastien Paternotte et Vincent Dascotte l'ont retrouvé. Guillaume Senez est réalisateur et scénariste franco-belge. Il sort Keeper en 2016, son premier long, sélectionné et couronné de nombreux prix à l’international. En 2018, il confirme son talent en sortant son second film Nos Batailles, avec l’inimitable Romain Duris, qui raflera pas moins de cinq Magritte du cinéma. Il nous emmène dans un endroit dans lequel il se sent chez lui, ou il aime passer du temps. Un endroit gorgé de souvenirs passés mais certainement aussi futurs. Rassemblés dans une salle de montage hyper cosy, il nous plonge, toujours plus en profondeur, dans ses souvenirs musicaux. De Vivaldi au Paradis blanc de Michel Berger en passant par la musique de Rocky ou de François De Roubaix, il nous convie à le voir effectuer ce grand écart dont il a le secret.