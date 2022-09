Польські та українські комікси в центрі уваги | La bande-dessinée polonaise et ukrainienne à l’honneur

On vous l’a déjà dit, la Belgique est un pays qui aime la bande-dessinée. De nombreux auteurs et dessinateurs de BD très connues sont d’ailleurs Belges. Et ce week-end, a lieu le plus important festival de bande-dessinée de Belgique à Bruxelles, un festival international ! A cette occasion, en collaboration avec l’Institut polonais de Bruxelles, une exposition présentera des bandes-dessinées polonaises, avec un intérêt particulier pour les bandes dessinées créées par des femmes. Mais cette année est également marquée par l’actualité ukrainienne. C'est pourquoi la seconde exposition présentera des artistes ukrainiens. Parmi les auteurs invités, citons notamment Katarzyna Zawadka "Zavka", Katarzyna Babis, Marzena Sowa "Marzi", Wojciech Stefaniec et Yulia Vus, qui arrivera directement de Lviv pour le festival. Ces auteurs auront des moments privilégiés avec le jeune public lors d’ateliers. Katarzyna Zawadka "Zavka" et Katarzyna Babis animeront une rencontre autour de l’illustration et du dessin animé. Marzena Sowa "Marzi”, populaire en Belgique, présentera un atelier intitulé " Comment créer son propre héros ? ".

Un stand polonais sera également présent au festival. Les artistes invités dédicaceront des planches et des livres.

L'exposition polonaise présentera les œuvres de trente dessinateurs et illustrateurs polonais. De quoi parcourir aussi bien des artistes contemporains que des artistes ayant travaillé pendant la période communiste et avant la Seconde Guerre mondiale.

L’exposition ukrainienne évoquera le développement plus tardif de la bande dessinée dans le pays. Cet art a commencé à se développer après l'effondrement de l'URSS en 1991. Il est marqué aujourd’hui par un nombre important de femmes dessinatrices.

Après l'invasion russe en Ukraine cette année, de nombreux artistes ont dû quitter leur pays ou ont rejoint les forces de défense. Malgré ce contexte, un phénomène de courtes bandes dessinées documentaires s'y développe. Il s’agit d’œuvres créées par des artistes vivant dans les zones de combat et publiées sur Instagram. Les bandes dessinées ukrainiennes sont présentent à l’exposition pour des raisons politiques et sociales mais surtout pour leur haut niveau artistique.

Quand: du 09 au 11 septembre 2022 / samedi-dimanche 10h-18h Où: Tour & Taxis, Hangar 1 - 1bis / Pavillon International, 86C Avenue du Port, 1000 Bruxelles

Entrée gratuite