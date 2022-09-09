Польські та українські комікси в центрі уваги | La bande-dessinée polonaise et ukrainienne à l’honneur

Ми вже казали вам, Бельгія – країна, яка любить комікси. Багато авторів і дизайнерів відомих коміксів є бельгійцями. А цими вихідними в Брюсселі відбудеться найважливіший у Бельгії фестиваль коміксів, міжнародний фестиваль! З цієї нагоди у співпраці з Польським інститутом у Брюсселі відбудеться виставка польських коміксів, з особливим інтересом до коміксів, створених жінками.

Але цей рік проходить під знаком і українських новин. Тому друга виставка представить українських художників. Серед запрошених авторів – Катажина Завадка "Zavka", Катажина Бабіш, Марцена Сова "Marzi", Войцех Штефанець та Юлія Вус, які приїдуть на фестиваль прямо зі Львова. Ці автори матимуть привілейовані моменти з молодою аудиторією під час майстер-класів. Катажина Завадка "Завка" та Катажина Бабіш проведуть зустріч навколо ілюстрації та карикатури. Популярна в Бельгії Марцена Сова "Marzi" представить воркшоп під назвою "Як створити власного героя? ".

Також на фестивалі буде присутній польський стенд. Запрошені художники підписуватимуть дошки та книги.

На польській виставці будуть представлені роботи тридцяти польських карикатуристів та ілюстраторів. Досить переглянути як сучасних художників, так і художників, які працювали в комуністичний період і до Другої світової війни.

Українська виставка згадуватиме пізніший розвиток коміксів у країні. Це мистецтво почало розвиватися після розпаду СРСР у 1991 році. Сьогодні воно відзначене великою кількістю жінок-дизайнерів.

Після російського вторгнення в Україну цього року багатьом митцям довелося залишити свою країну або приєднатися до сил оборони. Незважаючи на такий контекст, там розвивається феномен короткометражних документальних коміксів. Це роботи, створені художниками, які живуть у зонах бойових дій і опубліковані в інстаграмі. Українські комікси присутні на виставці з політичних і соціальних причин, але передусім через високий художній рівень.

Коли: 9-11 вересня 2022 / субота-неділя 10:00-18:00.

Де: Тур і таксі, Ангар 1 - 1біс / Міжнародний павільйон, 86C Avenue du Port, 1000 Брюссель

Вхід безкоштовний