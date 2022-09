La bande-annonce trash de "Babylon", le film plein de stars de Damien Chazelle (La La Land)

Alors que La Mosta de Venise vient de ranger son tapis rouge et que celui du Festival du film de Toronto vient de la dérouler, c’est à ce moment précis que, chaque année, l’industrie du cinéma commence à promouvoir les films en course pour la saison des prix, avec les Oscars en ligne de mire.

La Paramount va tout miser cette année sur Babylon, le nouveau projet du réalisateur de La La Land, Damien Chazelle. Un film très attendu, son premier long métrage en quatre ans, et qui annonce un casting cinq étoiles avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Katherine Waterston, Olivia Wilde et même Flea (bassiste des Red Hot Chili Peppers). Babylon est décrit comme une "épopée originale" se déroulant à Hollywood à l’époque de la fin du cinéma muet.

La Paramount a dévoilé une première salve de photos sur les personnages : Brad Pitt en "Jack Conrad", Margot Robbie en "Nellie LaRoy", Tobey Maguire en "James McKay". Le pitch officiel du film nous donne un peu plus d’infos sur l’histoire : Babylon est une épopée originale se déroulant dans les années 1920 à Los Angeles au moment où le cinéma muet va connaître une révolution en basculant vers le parlant. Une histoire d’ambition démesurée, de scandales et d’excès qui retrace l’ascension et la chute de plusieurs personnages au cœur du vieux Hollywood des années 20.

Entre fiction et réalité, Babylon se présente comme un drame historique relatant des révolutions culturelle et industrielle majeures avec l’arrivée du parlant. Cette mutation vers un cinéma plus moderne a été difficile pour les acteurs et les actrices : suppression des expressions du visage proche de la grimace, un jeu d’acteur exagéré et l’apparition du nouveau travail sur la diction, l’élocution et la mémorisation des dialogues… C’est sur ce point de rupture historique que réside le nœud de l’intrigue. Alors que certains personnages devraient être entièrement fictifs, d’autres s’inspireront de personnalités historiques comme Charlie Chaplin et John Gilbert, figures emblématiques du muet, Clara Bow, icône des années folles, ou bien Anna May Wong, autre comédienne populaire (mais qui souffrait tout de même du manque de représentation des minorités sur les écrans du cinéma occidental, - la série Hollywood de Ryan Murphy l’évoquait déjà en 2020).

Babylon sortira le 18 janvier dans les salles, la bande-annonce vient, elle, d’arriver, et nous laisse entrevoir un film fabuleusement trash !