La bande-annonce du poignant "Revoir Paris" avec Virginie Efira dévoilée

"Revoir Paris" c’est le film poignant qui va revenir sur les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Un restaurant, des regards, des coups de feu et puis plus rien. On y aborde avec beaucoup d’émotions, la question de mémoire du traumatisme. L’œuvre retrace le parcours d’une victime de l’horreur, jouée par Virginie Efira à la recherche de ses souvenirs de la soirée pour se reconstruire. L’actrice incarnera le rôle avec une grande authenticité, au point d’avoir consulté une psychologue spécialisée dans les traumatismes pour comprendre au mieux son personnage.

La bande-annonce du film est plus que prometteuse en attendant de retrouver le film en salles le 7 septembre prochain.