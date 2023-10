La bande-annonce du nouveau documentaire "Eclipse" de Pink Floyd

Pink Floyd a annoncé la sortie d'un nouveau documentaire sur les huit fans du groupe qui ont assisté à l'éclipse de février 2023 depuis la plage de Mcleods, dans le parc marin de Ningaloo (Nyinggulu), classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à Exmouth, en Australie-Occidentale. Les fans ont également écouté l'album The Dark Side Of The Moon à l'ombre d'une pyramide géante construite sur la plage.

Le documentaire, créé par Aubrey 'Po' Powell, consultant créatif de longue date de Pink Floyd et cofondateur de Hipgnosis, son équipe, le réalisateur Benny Trickett et le producteur Fiz Oliver, suit les fans - surnommés les "Astronome Domine Eight" - en retraçant leur parcours, depuis leur candidature au voyage jusqu'à leurs émotions après l'événement. Des habitants de la région et des milliers d'autres personnes ayant fait le voyage historique à Exmouth pour participer à l'expérience ont également été interviewés dans le cadre du documentaire.

Le nouveau film sera diffusé en exclusivité sur la chaîne YouTube du groupe le 13 octobre à 17 heures et coïncidera avec une autre éclipse majeure sur le continent américain le 14 octobre. Le groupe mène une campagne sur les réseaux sociaux pour encourager les fans à jouer The Dark Side Of The Moon pendant l'éclipse et à télécharger des vidéos et des photos de leur expérience en utilisant le hashtag #pfeclipse. Les meilleures d'entre elles seront diffusées sur les réseaux sociaux de Pink Floyd.

Pink Floyd sort également une réédition de The Dark Side Of The Moon nouvellement remastérisé en CD, LP et Blu-ray le 13 octobre. D'abord publié dans le cadre du coffret du 50e anniversaire, c'est la première fois que le nouveau remaster de l'album classique sera disponible seul. Le Blu-ray contient le Dolby Atmos et un mixage surround 5.1, ainsi que la version stéréo remastérisée. Le coffret est accompagné de cartes postales commémoratives, d'autocollants et d'un livret de 24 pages.