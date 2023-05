La bande-annonce de "Dune 2" est arrivée!

L’affiche a également été dévoilée. Sur celle-ci, on aperçoit Timothée Chalamet et Zendaya devant un soleil brûlant. Dune : Part Two sera effectivement davantage centré sur la relation entre le jeune héritier de la Maison Atréides et la fremen prénommée Chani. Dans le premier volet de cette fable futuriste, l’actrice de la série Euphoria n’apparaissait à l’écran que sept petites minutes. On aura la chance de la voir bien plus longuement cette fois-ci.