La bande à Bonnot : ces anarchistes belges qui ont terrorisé la France et la Belgique

Début décembre 1903, vit dans la rue Goffart, proche de l’actuelle chaussée de Wavre, un gamin d’origine russe de presque 13 ans, Victor Kibaltchiche. Avec un oncle pendu suite à l’assassinat du tsar Alexandre II et un père subversif et complotiste qui a dû fuir la Russie, le petit Kibaltchiche a la fibre révolutionnaire. Sa mère, elle, est de petite noblesse polonaise. Le couple s’est fixé dans la capitale belge et Victor y est né en décembre 1890.

Ces émigrés ne sont pourtant pas riches mais Victor se fait un ami en Belgique après s'être bagarré avec lui. Il a aussi 13 ans. Il se nomme Raymond Callemin. Tous deux ont les mêmes aspirations révolutionnaires... et l'envie de prendre les armes pour s'insurger finira par s'imposer. Raymond Callemin deviendra d'ailleurs le célèbre Raymond la Science, membre de la bande à Bonnot qui a sévi entre l’Hexagone et le plat pays entre 1911 et 1912. Elle a marqué les esprits pour avoir lancé les premiers hold-up en automobiles et l'usage de fusils à répétition.

Comment cette bande qui a fait la une des journaux et qui a inspiré plusieurs films comme Les brigades du Tigre, s'est-elle formée ? Ces anarchistes qui ont ébranlé la Belle Époque étaient-ils de 'simples' brutes ou des théoriciens ?