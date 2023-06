La balle de tennis, un danger pour le chien ?

Dans 95% des cas, le jeu avec la balle de tennis ne conduit à aucun problème spécifique, rassure Bénédicte Flament, mais on ne peut pas en conclure que c’est à 100% un jouet à recommander.

Un des risques est une utilisation très régulière qui peut conduire à une détérioration de la dentition du chien : la feutrine autour de la balle en est responsable. Elle est constituée d’un mélange de laine et de nylon, ce qui provoque une abrasion de l’émail de la dent et une fragilisation de la dentition. Le revêtement de la balle peut aussi contenir des gravillons, des cailloux qui peuvent se coincer dans la dentition et provoquer de l’inflammation. Mais cela n’est observé que lors d’une utilisation massive du jouet.

Un problème probablement plus récurrent est pour les chiens aux mâchoires plus puissantes. Le risque est que ce dernier ne déchiquette la balle et n’avale des morceaux de cette dernière : c’est du caoutchouc très dur qui peut aboutir à une obstruction de l’œsophage et des intestins et conduire à des problématiques plus conséquentes.