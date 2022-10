Pierre Scheurette est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette du moment.

"Sachez que petit à petit, le darwinisme va faire son œuvre… C'est-à-dire que les chasseurs commencent à autoréguler la population de leur propre espèce… Je peux pas toutes vous les citer mais : dans le Vaucluse : il croit voir un faisan et tire sur un autre chasseur, en Suisse : il prend son collègue pour un cerf et lui tire dessus, dans le Tarn : parti chasser seul, il trébuche et se tire dans la cuisse. Ou encore mon préféré : Un homme tire sur son fils en chassant les canards, et se justifie : " Je l’ai pris pour un gros chat ". Sans oublier une info particulièrement précise : La balle d’un ami chasseur finit dans son postérieur. Autant vous dire que leur amitié maintenant, ils peuvent s’asseoir dessus… Mais pour l’un des deux, c’est douloureux".