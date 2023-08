La balade du “Sentier d’art” en Condroz-Famenne : une randonnée insolite et unique en Wallonie

L’équipe de L’Agence Tourisme et celle des Ambassadeurs vous emmènent du côté du Condroz et de la Famenne pour une balade pédestre incontournable : les sentiers d’art. Un circuit de grande randonnée unique en Wallonie, qui s’étend sur 155km et traverse 7 communes : Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.

Daphné Fanon, notre ambassadrice namuroise, vous fait découvrir le parcours et vous file ses trucs et astuces pour une balade réussie.

Une balade accessible à tous ; aux randonneurs chevronnés tout comme aux familles avec enfants grâce aux 19 circuits familiaux qui sont proposés et qui varient de 4 à 7 voire 12km pour les plus motivés. Seule différence : pour les randonneurs, les vrais de vrais, la boucle est balisée et pour les familles, les petites boucles ne le sont pas mais elles sont détaillées sur une carte en vente à prix tout doux ; 5€