La balade des échelles : une sortie sportive pour les amateurs de sensations

Si vous n’êtes pas très sportif, sachez que la région de Rochehaut, de Bouillon et les autres environs ont plein d’activités à vous proposer. " Si je devais renseigner trois activités ici après avoir fait la promenade des Échelles : si vous avez des enfants, je vous conseillerais d’aller à Récréalle, au centre récréatif pour boire un verre et pour que les enfants puissent un peu profiter des attractions qui sont disponibles là- bas. Sinon, pour les personnes qui veulent en découvrir plus sur la région, je leur conseillerais d’aller faire la visite du musée ducal à Bouillon qui leur en apprendra plus sur l’histoire de Bouillon et de toute la région aux alentours. Et pour vous remettre de vos émotions, déguster une bonne bière à la Brasserie de Rochehaut qui est à proximité de la fin de la balade " conclut Laurent Daems.

Plus d’infos : https://www.paysdebouillon.be/