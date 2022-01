La balade de Carine : Luxembourg ville : une forteresse au cœur de l’Europe

Malgré son statut de capitale nationale et européenne, on connait peu ses charmes historiques, architecturaux et patrimoniaux. Au fil de ses ponts, places et rues, Luxembourg ville se dévoile.

Jadis, en raison de sa position stratégique, sa forteresse lui valut le surnom de Gibraltar du nord. Aujourd’hui, les pierres content leur histoire en harmonie avec la nature et Luxembourg est désormais " le Cœur vert de l’Europe ". A elle seule, la cité élève au rang de " grands d’Europe et du monde " le petit état voisin de la Belgique.

La ville du sud du pays est l’un des trois sièges des institutions de l’Union européenne où sont basés le volet juridictionnel et le centre névralgique financier. Elle est également réputée pour être la première place financière de l’Union européenne.

Derrière des bâtiments modernes à multiples étages, reflets du talent d’architectes contemporains dans lesquels s’exercent en partie les pouvoirs européens, un centre historique est précieusement préservé.

Ceinturés de bastions et remparts de plusieurs mètres d’épaisseurs, agrémentés de portails crénelés, de chemins de rondes aménagés sur des rochers de grès escarpés et de meurtrières effrayantes, l’imposante forteresse et les vieux quartiers avoisinants sont depuis 1994 inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Bien que peu étendu, le profil de la cité est complexe parce qu’elle est née sur plusieurs niveaux, à cheval sur deux vallées.

Le cœur est perché au sommet d’abrupts de falaises surplombant de profondes vallées creusées par l’Alzette et la Pétrusse, rivières jalonnées de nombreux ponts et viaducs dont les célèbres pont grande-duchesse Charlotte et Adolphe ainsi que la Passerelle.

Le pont Adolphe

La première pierre fut posée le 14 juillet 1900. Son nom fut choisi en hommage au grand-duc Adolphe de son vivant. Constitué de trois arches, il est lors de son inauguration en juillet 1903 le plus grand pont du monde en voûtes maçonné.

L’infrastructure de 153 m de long est l’une des curiosités incontournables de la ville. Sous son tablier singulier conçu en béton armé, on y a suspendu une passerelle pour cyclistes et piétons, longue de 154 m de long et 4 m de large. L’ouvrage, fruit du génie civil, est une première mondiale.

Le pont viaduc affiche un profil similaire.

Plus moderne, le pont " rouge " à béquilles de la grande-duchesse Charlotte, (335 m), est plus sinistrement connu pour la centaine de suicides recensés depuis son ouverture en 1963 jusqu’en 1993, lorsqu’un garde-corps anti-suicide fut installé.